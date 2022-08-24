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    سياسة


    انتهاء المرحلة الأولى لمسابقة "Sniper Frontier"

    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١١:١٥‎]

    باكو، 24 أغسطس (أذرتاج)

    قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية لـوكالة أذرتاج إن حدثًا أقيم بمناسبة انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة "Sniper Frontier" التي أجريت كجزء من "الألعاب العسكرية الدولية 2022".

    في نهاية التدريبات الثمانية للمرحلة الأولى، تم تحديد الاسبقية الفردية. حصل العسكريون الذين احتلوا المركز الأول على هدايا قيمة.

    تمت دعوة أعضاء الفرق المشاركة إلى المنصة وتم تقديم الهدايا لهم.

    AZERTAG.AZ :انتهاء المرحلة الأولى لمسابقة "Sniper Frontier"
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