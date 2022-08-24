حفل استقبال رسمي للرئيس الكازاخستاني

باكو، 24 أغسطس، (أذرتاج)

أقيم اليوم 24 أغسطس حفل استقبال رسمي لرئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف الذي يقوم بزيارة رسمية الى أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف في ميدان مزين باعلام كلا البلدين حرس الشرف تقديرا لمقدم الرئيس الكازاخستاني

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في استقبال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف.

رحب رئيس حرس الشرف برئيس جمهورية كازاخستان.

ورحب الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بجنود أذربيجان.

واستعرض الرئيس إلهام علييف والرئيس قاسم جومارت توكاييف حرس الشرف.

تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

ثم استعرض حرس الشرف امام الرئيسين تحت أصداء النشيد العسكري.

وقدم كل رئيس أعضاء وفده للآخر.

ثم التقطت صورة رسمية للرئيسين.