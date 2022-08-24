روسيا تقترح عقد لقاء وزراء دفاع دول منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة

باكو، 24 أغسطس (أذرتاج)

اقترح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عقد لقاء وزراء دفاع دول منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير تقدم بهذه المبادرة في اجتماع وزراء دفاع دول منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند.

وأضاف ان وزراء دفاع دول منظمة شنغهاي للتعاون ورابطة الدول المستقلة والدول الصديقة الأخرى قد يلتقون في موسكو في ديسمبر هذا العام لمناقشة مسائل امن التحالف.

علاوة على هذا، أعلن الوزير الروسي ان روسيا ستستضيف في العام القادم تدريبات مشتركة لبلدان منظمة شنغهاي للتعاون لمكافحة الإرهاب (بعثة السلام - 2023).