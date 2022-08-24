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    أوروبا تواجه أقوى موجة جفاف على مدى 500 عام الماضية

    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٤٩]

    باكو، 24 أغسطس (أذرتاج)

    قال مركز البحوث المشتركة (JRC) التابع للمفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن أوروبا تواجه على الأرجح أشد موجات الجفاف على مدى 500 عام الماضية.

    وقال مركز البحوث المشتركة "بشكل تراكمي، فإن 64٪ من أوروبا تحت الإنذار أو التأهب ، وهو ما يساهم أيضًا في زيادة خطر الحرائق على نطاق واسع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".

    قال الخبراء إن الطقس الجاف والدافئ في بعض المناطق الغربية والبحر الأبيض المتوسط سيستمر حتى نوفمبر. وجاء في البيان: "وفقًا لخبراء مركز البحوث المشتركة، يبدو أن الجفاف الحالي هو الأسوأ منذ 500 عام على الأقل".

    "أدى الجفاف الشديد وموجات الحرارة إلى زيادة ضغوط غير مسبوقة على مستويات المياه في الاتحاد الأوروبي بأكمله. نلاحظ حاليًا موسم حرائق الغابات بشكل أعلى من المتوسط وتأثيرًا مهمًا على إنتاج المحاصيل"، حسبما افادت مفوضة الاتحاد الأوروبي للابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب ماريا جبرائيل.

    AZERTAG.AZ :أوروبا تواجه أقوى موجة جفاف على مدى 500 عام الماضية
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