لقاء على حدة بين الرئيسين الأذربيجاني والكازاخستاني

باكو، 24 أغسطس (أذرتاج)

عقب مراسم الاستقبال الرسمية، عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اجتماعا على انفراد.

قال الرئيس إلهام علييف في استقباله رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف: عزيزي السيد الرئيس، أهلا بك في أذربيجان. انا سعيد جدا برؤيتك. إنني على يقين من أن زيارتك ستكون ناجحة للغاية، وأن العلاقات الودية والأخوية بين كازاخستان وأذربيجان سترتقي إلى مستوى عالٍ جديد.

نعلق أهمية كبيرة على زيارتك. أنا متأكد من أن هذه الزيارة ستسفر عن نتائج جيدة للغاية. أهلا بك من جديد.

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قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف: بادئ ذي بدء، أود أن أشكرك على كرم الضيافة. بصفتي رئيس كازاخستان، يسعدني أن أقوم بزيارة رسمية لبلدك لأول مرة. بالطبع زيارة اليوم لها أهمية خاصة بالنسبة لي. سيتم التوقيع على عدد من الوثائق بناء على نتائج مفاوضات اليوم. أنا متأكد من أن هذه الوثائق سترفع التعاون الثنائي والعلاقات الكازاخستانية الأذربيجانية إلى مستوى جديد.