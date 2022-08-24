باكو، 24 أغسطس، (أذرتاج) يجري لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. أفادت وكالة أذرتاج ان رئيسي الدولتين ألقيا كلمتين في اللقاء.

AZERTAG.AZ : لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وكازاخستان

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