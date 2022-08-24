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    لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وكازاخستان

    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٠]

    باكو، 24 أغسطس، (أذرتاج)

    يجري لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيسي الدولتين ألقيا كلمتين في اللقاء.

    AZERTAG.AZ :لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وكازاخستان
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