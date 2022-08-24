باكو، 24 أغسطس (أذرتاج) قلد الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف الرئيسَ الاذربيجاني إلهام علييف بوسام "آلتين كيران" (النسر الذهبي) لكازاخستان في 24 أغسطس.

AZERTAG.AZ : الرئيس الكازاخي يقلد الرئيس الاذربيجاني بوسام "آلتين كيران" (النسر الذهبي)

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