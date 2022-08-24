باكو، 24 أغسطس (أذرتاج) اطلع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف على مشروع مركز كورمان غازي لتطوير الإبداع الذي سيتم بناؤه للأطفال في مدينة فضولي من قبل " Bİ-Group" القابضة لكازاخستان. أحاط رئيس مجلس إدارة "BI Group" القابضة أيدين رحيمباييف رئيسي الدولتين علما بالمشروع.

AZERTAG.AZ : الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتطلعان على مشروع مركز تطوير الابداع الذي ستنشئه كازاخستان في فضولي

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