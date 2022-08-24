  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتطلعان على مشروع مركز تطوير الابداع الذي ستنشئه كازاخستان في فضولي

    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٥‎]

    باكو، 24 أغسطس (أذرتاج)

    اطلع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف على مشروع مركز كورمان غازي لتطوير الإبداع الذي سيتم بناؤه للأطفال في مدينة فضولي من قبل " Bİ-Group" القابضة لكازاخستان.

    أحاط رئيس مجلس إدارة "BI Group" القابضة أيدين رحيمباييف رئيسي الدولتين علما بالمشروع.

    AZERTAG.AZ :الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتطلعان على مشروع مركز تطوير الابداع الذي ستنشئه كازاخستان في فضولي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٠]
    رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان ببيانين صحفيين
    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٧]
    توقيع وثائق أذربيجان وكازاخستان
    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٣:٥‎١]
    الرئيس الكازاخي يقلد الرئيس الاذربيجاني بوسام "آلتين كيران" (النسر الذهبي)
    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٠]
    لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وكازاخستان
    الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتطلعان على مشروع مركز تطوير الابداع الذي ستنشئه كازاخستان في فضولي