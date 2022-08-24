الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتطلعان على مشروع مركز تطوير الابداع الذي ستنشئه كازاخستان في فضولي
AzerTAg.az
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٣:٥٥]
باكو، 24 أغسطس (أذرتاج)
اطلع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف على مشروع مركز كورمان غازي لتطوير الإبداع الذي سيتم بناؤه للأطفال في مدينة فضولي من قبل " Bİ-Group" القابضة لكازاخستان.
أحاط رئيس مجلس إدارة "BI Group" القابضة أيدين رحيمباييف رئيسي الدولتين علما بالمشروع.
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