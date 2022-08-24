باكو، 24 أغسطس، (أذرتاج) جرى حفل توقيع وثائق أذربيجان وكازاخستان بحضور رئيسي البلدين إلهام علييف وقاسم جومارت توكاييف وذلك عقب اختتام لقاء موسع بينهما في باكو 24 أغسطس.

AZERTAG.AZ : توقيع وثائق أذربيجان وكازاخستان

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