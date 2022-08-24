ارتفاع سعر الغاز الطبيعي المضغوط في الدول الآسيوية

طوكيو، 24 أغسطس، (أذرتاج)

تجاوز سعر الغاز الطبيعي المضغوط في أسواق البيع بالجملة في آسيا 60 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. هذا هو أكثر من ثلاثة أضعاف الزيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أفادت وكالة اذرتاج أن شركة "CME Group" نشرت بيانا حول هذا الموضوع.

يذكر أن سبب ارتفاع الأسعار هو نشر شركة "غازبروم" في بيانها معلومات تقول ان وحدة ضخ الغاز الوحيدة في "السيل الشمالي" ستتوقف للإصلاحات في الفترة ما بين 31 أغسطس - 2 سبتمبر.

كما ورد أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي ناتج عن المنافسة الشرسة المتزايدة في السوق. وفقا لمؤسسة الغاز والنفط والمعادن اليابانية ("JOGMEC")، تسعى كل من اليابان وكوريا الجنوبية الى تعظيم احتياطيات الغاز لديهما خلال فصل الشتاء.