إسطنبول تستقبل 1.7 مليون سائح في يوليو وهذا رقم قياسي خلال الأشهر الـ 10 الأخيرة في عدد السياح

باكو، 24 أغسطس (أذرتاج)

استقبلت مدينة إسطنبول التركية مليونا و759 ألفا و506 سياح، خلال يوليو/ تموز الماضي، لتسجل رقما قياسيا خلال الأشهر الـ 10 الأخيرة في عدد السياح.

وبحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول، فإن المدينة استقبلت 8 ملايين و514 ألفا و806 سياح خلال الأشهر الـ 7 الأخيرة، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية.

وفي يوليو/ تموز وحده، استقبلت إسطنبول مليونا و759 ألفا و506 سياح، بزيادة بلغت 56 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الفائت.

ووصل إسطنبول خلال يوليو الماضي، مليون و730 ألفا و679 سائحا عبر الخطوط الجوية، فيما دخلها 28 ألفا و827 زائرا عبر المنافذ البحرية.

وتصدر الألمان، قائمة السياح الأجانب الأكثر زيارة لإسطنبول خلال يوليو الماضي، وذلك بواقع 142 ألفا و77 سائحا، تلاهم الروس بـ 133 ألفا و218، ثم الأمريكان 97 ألفا و355 سائحا.

وبهذا تكون إسطنبول قد استقبلت سياحاً من 193 دولة في يوليو الماضي.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن واحدا من بين كل 3 سياح قدموا إلى تركيا زاروا إسطنبول، مع العلم أن البلاد استقبلت 26 مليونا و195 ألفا و747 سائحا خلال الأشهر الـ 7 الأولى من العام الحالي.