باكو، 24 أغسطس، (أذرتاج) أقيمت في 24 أغسطس اليوم مأدبة عشاء على شرف رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف باسم رئيس الدولة إلهام علييف.

AZERTAG.AZ : مأدبة عشاء على شرف الرئيس الكازاخستاني

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده