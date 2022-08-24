مأدبة عشاء على شرف الرئيس الكازاخستاني
AzerTAg.az
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
باكو، 24 أغسطس، (أذرتاج)
أقيمت في 24 أغسطس اليوم مأدبة عشاء على شرف رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف باسم رئيس الدولة إلهام علييف.
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