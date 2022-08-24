  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    مأدبة عشاء على شرف الرئيس الكازاخستاني

    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٥‎]

    باكو، 24 أغسطس، (أذرتاج)

    أقيمت في 24 أغسطس اليوم مأدبة عشاء على شرف رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف باسم رئيس الدولة إلهام علييف.

    AZERTAG.AZ : مأدبة عشاء على شرف الرئيس الكازاخستاني
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٠]
    رئيسا أذربيجان وكازاخستان يدليان ببيانين صحفيين
    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٧]
    توقيع وثائق أذربيجان وكازاخستان
    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٥‎]
    الرئيسان الاذربيجاني والكازاخستاني يتطلعان على مشروع مركز تطوير الابداع الذي ستنشئه كازاخستان في فضولي
    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٣:٥‎١]
    الرئيس الكازاخي يقلد الرئيس الاذربيجاني بوسام "آلتين كيران" (النسر الذهبي)
    مأدبة عشاء على شرف الرئيس الكازاخستاني