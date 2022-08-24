باكو، 24 أغسطس (أذرتاج) أقيم اليوم في باكو الاجتماع الأول لمجلس الاعمال الكازاخستاني الاذربيجاني المشترك. أفادت وكالة أذرتاج ان مجلس الاعمال يضم في صفوفه 59 شركة و35 منها شركات اذربيجانية و24 منها شركات كازاخستانية.

AZERTAG.AZ : باكو تستضيف الاجتماع الأول لمجلس الاعمال الكازاخستاني الاذربيجاني المشترك

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