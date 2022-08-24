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    أذربيجان: 653 إصابة بكورونا في 24 أغسطس

    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٢٥‎]

    باكو، 24 أغسطس، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 653 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 732 مصاب من الفيروس خلال 24 أغسطس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 809 ألف و988 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 796 ألف و632 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و795 مريض منهم ويستمر علاج 3561 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 4379 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و131 ألف و537 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 653 إصابة بكورونا في 24 أغسطس
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