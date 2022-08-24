أذربيجان: تطعيم 1453 جرعة من لقاح كورونا في 24 أغسطس

باكو، 24 أغسطس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1453 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 24 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 249 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و200 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 864 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و140 شخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و851 ألف و752 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و372 ألف و251 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و861 ألف و680 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و358 ألف و441 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و258 الف و380 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.