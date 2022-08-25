روما، 25 أغسطس، (أذرتاج) ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا إلى 175 ألف و43 شخصا. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيطالية ان 25 ألفا و389 شخص أصيب بفيروس كوفيد - 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية. ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 21 مليونا و721 ألف و630 شخص.

AZERTAG.AZ : تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا 175 ألف

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