تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا 175 ألف
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [٠٩:٥٠]
روما، 25 أغسطس، (أذرتاج)
ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا إلى 175 ألف و43 شخصا.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيطالية ان 25 ألفا و389 شخص أصيب بفيروس كوفيد - 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية. ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 21 مليونا و721 ألف و630 شخص.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٠٨]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٠٢]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٤٠]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٥]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٣:٤٧]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١١:١٢]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٥٠]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٤٥]
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٨]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٥٤]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٤٦]
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٥١]
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٤٨]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٣١]
١٨.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٥٤]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٢٥]
١٨.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٤٨]
١٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٢٥]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
١٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
١٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
١٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٣٦]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٤٥]
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [٠٧:٠٤]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٠٧]
٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك