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    تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا 175 ألف

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٢ [٠٩:٥‎٠]

    روما، 25 أغسطس، (أذرتاج)

    ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا إلى 175 ألف و43 شخصا.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيطالية ان 25 ألفا و389 شخص أصيب بفيروس كوفيد - 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية. ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 21 مليونا و721 ألف و630 شخص.

    AZERTAG.AZ :تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا 175 ألف
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