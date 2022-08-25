باكو، 25 أغسطس، (أذرتاج) اختتم رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف زيارته الرسمية الى جمهورية أذربيجان في 24 أغسطس. أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف في مطار حيدر علييف الدولي المزين باعلام كلا البلدين حرس الشرف تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى. وكان النائب الأول لرئيس الوزراء الاذربيجاني يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية خالاف خالافوف وغيرهما من كبار المسئولين في وداع رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

AZERTAG.AZ : الرئيس الكازاخستاني ينهي زيارته الرسمية الى أذربيجان

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