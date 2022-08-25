ضربة صاروخية توقع قتلى وجرحى في محطة قطار وسط أوكرانيا

كييف، 25 أغسطس، (اذرتاج)

قتل ما لا يقل عن 15 شخصا وأصيب حوالي 50 آخرين نتيجة لهجوم صاروخي روسي على محطة السكك الحديدية في منطقة دنيبرو بتروفسك الأوكرانية.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات نشرها رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي على الشبكة الاجتماعية.

وفقا لمعلومات الرئيس، قتل خمسة اشخاص جراء احتراق سيارتهم.

تتواصل عمليات البحث والانقاذ فى محطة السكة الحديد.