الرئيس إلهام علييف: المركز الذي ستنشئه كازاخستان في الأراضي المحررة مؤشر آخر على الموقف الكازاخي الاخوي تجاه شعبنا

باكو، 25 أغسطس (أذرتاج)

"تم تقديم هدية كازاخستان لأذربيجان - مركز تنمية الإبداع لدى الأطفال الذي سيتم بناؤه في الأراضي المحررة من الاحتلال - وهذا مؤشر آخر للموقف الأخوي لكازاخستان تجاه شعبنا والمساهمة في إعادة إعمار قره باغ.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها أمام اجتماع موسع مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

"بادئ ذي بدء، أود أن أشكركم مرة أخرى لمنحي أعلى وسام جمهورية كازاخستان" ألتين كيران "في اجتماع وفودنا. إنه لشرف عظيم لي أن أحصل على هذه الجائزة الرفيعة، وأعتبرها علامة تقدير كبير للعمل الذي قامت به أذربيجان لتعزيز علاقاتنا، وكذلك صداقة وأخوة شعوبنا "، حسبما قال رئيس الدولة.

أضاف الرئيس قائلا: "لقد أجرينا بالفعل محادثة مفصلة للغاية حول جدول الأعمال الواسع لعلاقاتنا الثنائية والشؤون الدولية. وقد أثبتنا أن مواقف دولتينا متطابقة في كل القضايا. واشكركم على قبولكم دعوتنا وقيامكم بزيارة رسمية لبلدنا. وأنا متأكد من أن هذه الزيارة ستكون ذات أهمية كبيرة لتطوير علاقاتنا في المستقبل".