رئيس كازاخستان: نرى سرعة النمو في قره باغ وزنكزور الشرفية

باكو، 25 أغسطس (أذرتاج)

نرى سرعة النمو في قره باغ وزنكزور الشرقية. بفضل جهودكم الشخصية، ستصبح هذه المنطقة منطقة مزدهرة في المستقبل القريب، وهذا امر لا شك فيه.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف في مؤتمر صحفي مشترك بعد حفل توقيع الوثائق الأذربيجانية الكازاخستانية بحضور الرئيس الاذربيجاني في 24 أغسطس.

اعلن توكايف ان كازاخستان مستعدة للإسهام بدورها في هذا العمل النبيل مشيرا الى انها ستنشئ مدرسة كورمانغازي للفنون في مدينة فضولي الأذربيجانية حتى نهاية العام القادم.