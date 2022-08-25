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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة تايلاند الجديد

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٢٠]

    باكو، 25 أغسطس، (أذرتاج)

    تسلم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 25 أغسطس أوراق اعتماد سفير مملكة تايلاند الجديد أبيرات سوغندابهيروم.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة تايلاند الجديد
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