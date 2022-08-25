باكو، 25 أغسطس، (أذرتاج) تسلم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 25 أغسطس أوراق اعتماد سفير مملكة تايلاند الجديد أبيرات سوغندابهيروم.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتسلم أوراق اعتماد سفير مملكة تايلاند الجديد

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