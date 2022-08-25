الرئيس إلهام علييف يلتقي الممثل الخاص لرئيس جمهورية كوريا (محدث)

باكو، 25 أغسطس، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الممثل الخاص لرئيس جمهورية كوريا ورئيس اللجنة الخاصة لدعم ترشيح مدينة بوسان لاستضافة معرض "إكسبو - 2030 العالمي سيو بيونغ سو.

افادت وكالة أذرتاج ان الوفد يضم أعضاء من الجمعية الوطنية الكورية.

قال الرئيس الأذربيجاني ان هنا اتصالات جيدة في المجالات السياسية والاقتصادية بين البلدين، وأشار إلى زيارة رئيس البرلمان الكوري لأذربيجان ومضيفا ان زيارة سيو بيونغ سو ستساهم في تعزيز التعاون.

قال الرئيس إلهام علييف إن الشركات الكورية تعمل بنجاح في أذربيجان منذ سنوات عديدة، وقد نفذت العديد من المشاريع الصناعية الهامة وهي نشطة للغاية في قطاع البناء. تم تصميم الهندسة المعمارية للعديد من المباني الشاهقة في باكو من قبل الشركات الكورية أيضًا.

وأشار رئيس الدولة إلى ضرورة أن تصبح العلاقات السياسية والاقتصادية أكثر نشاطا وشدد على دور التعاون البرلماني في تطوير العلاقات الثنائية.

قال الرئيس إلهام علييف إن الأرمن ارتكبوا أعمال التدمير والتخريب في الأراضي الأذربيجانية خلال 30 عامًا من الاحتلال ودمروا بالكامل المدن والقرى الأذربيجانية، مضيفًا أن أذربيجان تقوم حاليًا بتنفيذ مشاريع ترميم وإعادة إعمار واسعة النطاق في تلك الأراضي. وأشار الرئيس إلى أن الشركات الكورية يمكن أن تساهم في هذا العمل من خلال أحدث التقنيات.

نقل سيو بيونغ سو تحيات رئيس جمهورية كوريا يون سوك يول إلى رئيس الدولة. وأشار إلى أن رئيس كوريا الجنوبية أكد اهتمامه الكبير بأذربيجان.

وأعرب رئيس الدولة عن امتنانه للتحيات، وطلب من سيو بيونغ سو نقل تحياته إلى رئيس جمهورية كوريا.

استذكر سيو بيونغ سو زيارته أذربيجان في عام 2009 ، مشيرا إلى أن عمليات التنمية التي شهدها في عاصمة البلد تركت انطباعًا كبيرًا لديه، وهنأ رئيس الدولة على إنجازات أذربيجان.

قارن سيو بيونغ سو الجهود العظيمة التي بذلها الرئيس إلهام علييف لتنمية البلاد بجهود الرئيس السابق لكوريا الجنوبية، بارك تشونغ هي. وقال إن بارك تشونغ هي حول كوريا الجنوبية إلى دولة متطورة للغاية من خلال الاعتماد على قوة الشعب.

ثم قدم سيو بيونغ سو الرسالة من رئيس كوريا الجنوبية إلى رئيس الدولة.