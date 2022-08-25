كازاخستان تستضيف قمة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا) الرئيس الكازاخي يشكر نظيره الاذربيجاني على الدعم

باكو، 25 أغسطس (أذرتاج)

ستستضيف عاصمة كازاخستان مدينة نورسلطان القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا) في أواسط أكتوبر هذا العام.

اعرب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف في مؤتمر صحفي مشترك عقد فور لقائه مع نظيره الاذربيجاني إلهام علييف في 24 أغسطس في باكو عن شكره له على دعمه الثابت لمبادرة كازاخستان لانعقاد قمة مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا.

وأضاف توكايف: "في أواسط أكتوبر هذا العام ستستضيف عاصمتنا اجتماع القمة وإننا ننتظر بفارغ الصبر حضوركم هذا المنتدى المهم. إن حضوركم هذا الحدث سيكون له تأثير إيجابي في التوصل الى نتيجة مرغوبة".