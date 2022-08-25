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    سياسة


    رئيس الوزراء الاذربيجاني يقوم بزيارة عمل الى قيرغيزستان

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٥‎]

    باكو، 25 أغسطس، (أذرتاج)

    قام رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف بزيارة عمل إلى قيرغيزستان تلبية لدعوة رئيس مجلس الوزراء لجمهورية قيرغيزستان أكيلبك جاباروف.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء أن رئيس الوزراء علي أسدوف سيحضر الاجتماع القادم للمجلس الحكومي الأوراسي في شولبون آتا كضيف.

    كما سيعقد اجتماعات ثنائية مع رؤساء حكومات عدد من الدول.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الاذربيجاني يقوم بزيارة عمل الى قيرغيزستان
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