روسيا تشارك في انشاء سكة الحديد بين رشت واستارا

باكو، 25 أغسطس (أذرتاج)

تفقد وفد روسي متكون من الخبراء اعمال انشاء سكة الحديد بين رشت واستارا اثناء زيارة إيران.

أفادت وكالة أذرتاج ان نائب مدير الشركة الإيرانية الوطنية لإنشاء سكة الحديد عباس خطيبي قال في حديث أجرته معه قناة İRİB التلفزيونية الإيرانية ان روسيا حريصة على الإنجاز الوشيك لأعمال انشاء سكة الحديد بين قزوين ورشت وأستارا (الإيرانية) وأستارا (الأذربيجانية). قد تم تشغيل جزء من الطريق الموجود بين قزوين ورشت. وتستمر اعمال الانشاء في جزئه الموجود بين رشت واستارا. ستساعد روسيا لإسراع انشائه الى جانب مد خطوط الكهرباء فيه.

لفت عباس خطيبي الى ان البضائع ستنقل عبر هذا الطريق، الذي هو ضمن ممر النقل الدولي "الشمال والجنوب"، من روسيا الى بلدان الخليج الفارسي والى الهند وبلدان آسيا الشرقية الجنوبية الأخرى.

يذكر ان العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران تعرقل تخصيص أموال لازمة لانشاء هذا الطريق. وروسيا تسعى الى التسخير الوشيك لسكة الحديد رشت – استارا (طولها 160 كم) لتوسيع علاقاتها التجارية مع البلدان الآسيوية. وسكة الحديد هذه ستعبر أذربيجان وستربط أنظمة سكك الحديد الروسية والاذربيجانية والإيرانية. نفذت أذربيجان كبلد الترانزيت كل التزاماتها بشأن هذا المشروع.