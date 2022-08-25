باكو، 25 أغسطس (أذرتاج)

تم الكشف عن شعار بطولة الشطرنج الدولية Shusha Chess 2022، التي ستنظمها وزارة الشباب والرياضة الأذربيجانية، واتحاد الشطرنج الأذربيجاني، ومحمية مدينة شوشا الحكومية.

أفادت وكالة أذرتاج، نقلا عن اتحاد الشطرنج الأذربيجاني ان الشعار الرسمي مستوحى من العديد من العناصر التاريخية والثقافية ويصور مزيجًا من عناصر مثل قلعة شوشا وحصان قره باغ والرخ وهي قطعة في الشطرنج.

ستقام بطولة الشطرنج الدولية "شوشا 2022" في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر 2022.