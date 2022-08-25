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    مناقشة توسيع العلاقات التجارية مع كازاخستان

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٥‎]

    باكو، 25 أغسطس، (أذرتاج)

    التقى رئيس مجلس إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية (كوبيا) أورخان محمدوف مع رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الخارجية في كازاخستان آيان يرينوف.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن كوبيا أنه خلال الاجتماع، تم تبادل الآراء حول فرص التعاون وتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين بمشاركة الوكالة.

    AZERTAG.AZ :مناقشة توسيع العلاقات التجارية مع كازاخستان
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