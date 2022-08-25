وزارة الدفاع: استمرار العمل لتعزيز التحصينات الهندسية في المواقع الجديدة

باكو، 25 أغسطس (أذرتاج)

يتواصل تنفيذ مهام الدعم الهندسي في عدد من الأراضي المرتفعة المهيمنة استراتيجيًا، والتي تم السيطرة عليها نتيجة لعملية تدقيق المواقع، التي أجرتها وحدات الجيش الأذربيجاني في مقاطعتي كالباجار ولاتشين، حسبما قالت وزارة الدفاع لأذرتاج.

“نتيجة لتفاعل القوات الهندسية مع الهيئات الحكومية الأخرى ، تم إنشاء أكثر من 62 كم من طرق الإمداد الجديدة من أجل ضمان عمل الوحدات في المناطق الصخرية ذات التضاريس الصعبة.

وقالت الوزارة إن الإجراءات المطلوبة للدعم الهندسي يتم تنفيذها في الأراضي المحررة والمناطق المرتفعة المهيمنة باحترافية عالية ".