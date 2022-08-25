علي أسدوف يلتقي رئيس قيرغيزستان في شولبون آتا

باكو، 25 أغسطس، (اذرتاج)

على هامش زيارة عمل الى قيرغيزستان للمشاركة كضيف في الاجتماع القادم للمجلس الحكومي الأوراسي في شولبون آتا، التقى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف مع رئيس جمهورية قيرغيزستان صادر جباروف في 25 أغسطس.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء أن الرئيس القرغيزي صادر جباروف رحب برئيس الوزراء علي أسدوف وغيرهم من المشاركين في الاجتماع، بمن فيهم أعضاء المجلس الحكومي الدولي الأوراسي ورؤساء حكومات الدول المشاركة في الاجتماع كمراقبين وضيوف.

ونقل رئيس مجلس الوزراء تحيات رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى رئيس قيرغيزستان.

كما تطرق علي أسدوف إلى القضايا المطروحة على جدول الأعمال الثنائي للشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وقرغيزستان.