الخارجية: مساعي إعادة "إنعاش" مجموعة منسك قد تسفر عن ابتعاد أمريكا من عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا

باكو، 25 أغسطس (أذرتاج)

إن الكلمات التي قالها وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلنكين في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة تعيين فيليب ريكير في منصب كبير المستشارين في المفاوضات في القوقاز غير متماشية مع واقع ما بعد النزاع في المنطقة وتثير الاستغراب.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذا قالته الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبدلايفا في تعليقها على تصريح أدلى به وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلنكين في 24 أغسطس.

قالت عبدلايفا ان " أذربيجان أعلنت موقفها من مجموعة منسك مرارا وبشكل واضح على اعلى المستوى.

أما مساعي إعادة "إنعاش" مجموعة منسك، التي لا تعمل بالفعل، قد تسفر عن ابتعاد الولايات المتحدة الامريكية من عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.

قد وجد نزاع قره باغ حله النهائي. وقره باغ جزء لا يتجزأ من أذربيجان. ينبغي للرأي العام العالمي وشركائنا ان يتفهموا ان ربط المحادثات حول تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا بمسألة قره باغ لا يخدم للتطبيع قط."