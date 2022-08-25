البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار ليوم 26 أغسطس
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٤١]
باكو، 25 أغسطس، (اذرتاج)
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 26 أغسطس / آب.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 26 أغسطس / آب.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٢٨]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٤٠]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:١١]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٤٠]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٥]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٤١]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:١٥]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٥٠]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٤٥]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٥٤]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٤٦]
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٥١]
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٤٨]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٣١]
١٨.٠٨.٢٠٢٢ [١١:٥٤]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٢٥]
١٨.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:٤٨]
١٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٣٢]
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٢٥]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٧:٠٠]
١٩.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٥]
١٧.٠٨.٢٠٢٢ [١٦:٠٢]
١٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٥:١٠]
١٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٣٦]
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٤٥]
٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [٠٧:٠٤]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٠٧]
٢٢.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٣٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك