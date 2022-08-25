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    جدول الجولة الرابعة بدوري الممتاز ميثلي لكرة القدم

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٢ [١٩:١٢]

    باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

    أعلنت إدارة الدوري الاحترافي لكرة القدم عن جدول الجولة الرابعة بدوري الممتاز ميثلي.

    وجاء في بيان الادارة أن مباريات الجولة الرابعة تستغرق 3 ايام.

    26 اغسطس، الجمعة

    سومغايت – توران طاووس، الحكام محمدوف ورمضانوف وإمامي وعلييف وجليلوف وقولييف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت

    نفطجي باكو – زيرة باكو، الحكام مسييف وعبد اللايف وطالبوف والله وردييف وأومودلو وحسينوف، ملعب باكسيل أرينا، باكو

    27 أغسطس، السبت

    صبائل باكو – كبز كنجة، الحكام قربانوف وعلييف ومحمدوف وبكروف، ملعب أسكو أرينا، باكو

    قراباغ أغدام – شاماخي، الحكام إسماعيلي ويوسفوف وإبراهيموف وجليلوف وسلطاني، ملعب أذر صون أرينا، باكو

    28 أغسطس، الأحد

    غابالا – صباح باكو، الحكام أقايف وزينالوف وأمير علي وأومودلو وجباروف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

    ت الاندية ل ف ت خ هـ ن

    1 غابالا 3 3 0 0 8-1 9

    2 صباح 3 3 0 0 8-2 9

    3 قراباغ 2 2 0 0 5-1 6

    4 نفطجي 3 2 0 1 7-4 6

    5 زيرة 3 1 1 1 3-4 4

    6 توران طاووس 2 1 0 1 1-2 3

    7 صبائل 3 0 1 2 2-5 1

    8 شاماخي 3 0 1 2 2-5 1

    9 سومغايت 3 0 1 2 0-5 1

    10 كبز 3 0 0 3 3-10 0

    ويتصدر قائمة الهدافين 6 لاعبين من 5 أندية برصيد هدفين لكل واحد منهم.

     

    AZERTAG.AZ : جدول الجولة الرابعة بدوري الممتاز ميثلي لكرة القدم
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