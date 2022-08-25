جدول الجولة الرابعة بدوري الممتاز ميثلي لكرة القدم

باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

أعلنت إدارة الدوري الاحترافي لكرة القدم عن جدول الجولة الرابعة بدوري الممتاز ميثلي.

وجاء في بيان الادارة أن مباريات الجولة الرابعة تستغرق 3 ايام.

26 اغسطس، الجمعة

سومغايت – توران طاووس، الحكام محمدوف ورمضانوف وإمامي وعلييف وجليلوف وقولييف، ملعب كابتال بنك أرينا، سومغايت

نفطجي باكو – زيرة باكو، الحكام مسييف وعبد اللايف وطالبوف والله وردييف وأومودلو وحسينوف، ملعب باكسيل أرينا، باكو

27 أغسطس، السبت

صبائل باكو – كبز كنجة، الحكام قربانوف وعلييف ومحمدوف وبكروف، ملعب أسكو أرينا، باكو

قراباغ أغدام – شاماخي، الحكام إسماعيلي ويوسفوف وإبراهيموف وجليلوف وسلطاني، ملعب أذر صون أرينا، باكو

28 أغسطس، الأحد

غابالا – صباح باكو، الحكام أقايف وزينالوف وأمير علي وأومودلو وجباروف، ملعب غابالا المركزي، غابالا

ت الاندية ل ف ت خ هـ ن

1 غابالا 3 3 0 0 8-1 9

2 صباح 3 3 0 0 8-2 9

3 قراباغ 2 2 0 0 5-1 6

4 نفطجي 3 2 0 1 7-4 6

5 زيرة 3 1 1 1 3-4 4

6 توران طاووس 2 1 0 1 1-2 3

7 صبائل 3 0 1 2 2-5 1

8 شاماخي 3 0 1 2 2-5 1

9 سومغايت 3 0 1 2 0-5 1

10 كبز 3 0 0 3 3-10 0

ويتصدر قائمة الهدافين 6 لاعبين من 5 أندية برصيد هدفين لكل واحد منهم.