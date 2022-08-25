نخجوان، 25 أغسطس، أذرتاج تغلب نادي أراز نخجوان على قراباغ أغدام الرديف ضيفه بخمسة أهداف مقابل واحد في الجولة الاولى بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم. وأدار المباراة المنظمة على ملعب نخجوان المركزي بعاصمة جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة الحكم بيراموف بمساعدة طالب زاده وكريموف وعلييف أمام 2700 مشجع. وسجل اهداف صاحب الارض عدنان د23 وكريم زاده د41 وعلي زاده د45+3 ودي سابوا د72 ود85 فيما جاء هدف حفظ ماء وجه الضيف من طرف مير موسم د54. وعاقب الحكم لاعبا من أراز نخجوان ولاعبين من قراباغ الرديف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي. واضاف الحكم 4 دقائق بدل الضائع الى الفترة الاولى ودقيقتين الى الشوط الثاني.

AZERTAG.AZ : أراز نخجوان يتغلب على قراباغ أغدام الرديف في انطلاقة دوري الدرجة الأولى بخمسة مقابل واحد

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