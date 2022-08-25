كبز كنجة الرديف يتعادل مع زيرة باكو الرديف

باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

تعادل كبز كنجة الرديف مع زيرة باكو الرديف مضيفه بهدفين مقابل مثلهما في الجولة الاولى بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم.

وقاد المباراة المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو الحكم جليلوف بمساعدة زينالوف ومحمدوف والله وردييف أمام 70 مشجعا.

وجاء هدفا صاحب الارض من طرفي طاهر د19 وخاقاني د37 بينما سجل هدفي الضيف نعمت د23 ونهاض د62.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

وما أضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى الشوط الاول فيما اضاف 3 دقائق الى الفترة الثانية.