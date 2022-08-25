  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد زاقاتالا – صور

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٢ [١٩:٣٥‎]

    يوخاري تالا، زاقاتالا، 25 أغسطس، أذرتاج

    افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد سليم أحمدوف التذكاري المنقوش عليه صوره في قرية يوخاري تالا بمحافظة زاقاتالا.

    وحضر حفل الافتتاح أفراد عائلة الشهيد أحمدوف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة.

    وأحيا المشاركون ذكرى الشهيد واهدوه ثواب الفاتحة ووضعوا باقات من الزهور على قبره وكذلك أمام سبيل المياه.

    AZERTAG.AZ :افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد زاقاتالا – صور
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية بالاحسنلي لمحافظة قوبادلي
    ٢٤.٠٨.٢٠٢٢ [٠٧:٤٥‎]
    ممثلو "المياه والري" الأذربيجانية يتفقدون خزان مياه سارسانغ في قره باغ
    ٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية باش قاراجانلي في محافظة كلبجار – صور
    ٢١.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٠٠]
    قرية آشاغي سيريك لمحافظة جبرائل
    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد زاقاتالا – صور افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد زاقاتالا – صور افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد زاقاتالا – صور افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد زاقاتالا – صور افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد زاقاتالا – صور افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد زاقاتالا – صور افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد زاقاتالا – صور افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد زاقاتالا – صور افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد زاقاتالا – صور