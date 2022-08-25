افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهيد زاقاتالا – صور
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٩:٣٥]
يوخاري تالا، زاقاتالا، 25 أغسطس، أذرتاج
افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى الشهيد سليم أحمدوف التذكاري المنقوش عليه صوره في قرية يوخاري تالا بمحافظة زاقاتالا.
وحضر حفل الافتتاح أفراد عائلة الشهيد أحمدوف وعائلات الشهداء الآخرين وزملاؤه المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة.
وأحيا المشاركون ذكرى الشهيد واهدوه ثواب الفاتحة ووضعوا باقات من الزهور على قبره وكذلك أمام سبيل المياه.
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