شاماخي الرديف يخسر أمام توران طاووس الرديف في انطلاقة الموسم الجديد
AzerTAg.az
٢٥.٠٨.٢٠٢٢ [١٩:٣٦]
طاووس، 25 أغسطس، أذرتاج
خسر شاماخي الرديف أمام توران طاووس الرديف مضيفه بهدف دون رد في الجولة الاولى بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم.
وأدار المباراة المنظمة على ملعب طاووس المركزي بعاصمة المحافظة الحكم رجبوف بمساعدة سليمانوف وتيمور وأحمدوف أمام 400 مشجع.
وسجل هدف صاحب الارض الوحيد تقييف د16.
وعاقب الحكم لاعبيْن من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.
واضاف الحكم دقيقة بدل الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.
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