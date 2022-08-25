الجيش الرياضي يتغلب على زاقاتالا بهدفين دون رد

بناء، باكو، 25 أغسطس، أذرتاج

تغلب نادي الجيش الرياضي على زاقاتالا ضيفه بهدفين دون رد في الجولة الاولى بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم.

وقاد المباراة المنظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة الحكم بيراموف بمساعدة عبد الله يف وأخوندوف وأيدينوف أمام 50 مشجعا.

وجاء هدفا صاحب الارض من جانبي آلييف د45+1 ونصيروف د90+1.

وعاقب الحكم لاعبين من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

واضاف الحكم 3 دقائق الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.