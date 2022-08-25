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    منكجوير يتغلب على نفطجي باكو الرديف في انطلاقة دوري الدرجة الأولى بأربعة مقابل واحد

    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٢ [٢١:٣٢]

    منكجوير، 25 أغسطس، أذرتاج

    تغلب نادي منكجوير على نفطجي باكو الرديف ضيفه بأربعة أهداف مقابل واحد في الجولة الاولى بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم.

    وأدار المباراة المنظمة على ملعب ياشار محمد زاده المركزي بمدينة منكجوير الحكم علييف بمساعدة عزيزلي وشكور زاده وإيمان زاده أمام 3200 مشجع.

    وسجل اهداف صاحب الارض ساحل د25 ود32 ود56 وروسلان د50 فيما جاء هدف حفظ ماء وجه الضيف من طرف وصال د68 من ركلة الجزاء.

    وعاقب الحكم لاعبين من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي.

    واضاف الحكم 3 دقائق الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

     

     

    AZERTAG.AZ :منكجوير يتغلب على نفطجي باكو الرديف في انطلاقة دوري الدرجة الأولى بأربعة مقابل واحد
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