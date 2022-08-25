قراداغ، باكو، 25 أغسطس، أذرتاج خسر لقب دوري الدرجة الاولى قراداغ لوكباتان أمام صبائل باكو الرديف ضيفه بهدف دون رد في الجولة الاولى بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم. وأدار المباراة المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي بضاحية باكو العاصمة الحكم رحيموف بمساعدة عباسوف وإيبيشوف وعلييف أمام 140 مشجع. وجاء هدف الضيف الوحيد من طرف سلطانوف د59. وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي ومخالفة القواعد نظاميا. واضاف الحكم 3 دقائق الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

AZERTAG.AZ : لقب دوري الدرجة الاولى يخسر أمام ضيفه بهدف يتيم في انطلاقة الموسم

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