غابالا، 25 أغسطس، أذرتاج تغلب غابالا الرديف على إيميشلي حديث الدوري ضيفه بهدفين دون رد في الجولة الاولى بدوري الدرجة الاولى للمحترفين لكرة القدم. وقاد المباراة المنظمة على ملعب غابالا المركزي الحكم بكروف بمساعدة سلطانوف وقولييف وباقر زاده أمام 100 مشجع. وجاء هدفا صاحب الارض من جانبي مرسلوف د39 وحسينلي د50. وعاقب الحكم لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن تصرف غير رياضي. واضاف الحكم دقيقتين بدل الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

AZERTAG.AZ : غابالا الرديف يتغلب على إيميشلي بهدفين دون رد

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