باكو، 26 أغسطس (أذرتاج) في إطار زيارة العمل لجمهورية قيرغيزستان، التقى رئيس وزراء جمهورية أذربيجان علي أسدوف مع نظيره البيلاروسي رومان جولوفتشينكو في 25 أغسطس في مدينة شولبون آتا بقيرغزستان. خلال اللقاء أشاد الجانبان بتطور العلاقات بين أذربيجان وبيلاروس في مختلف المجالات. كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء يلتقي نظيره البيلاروسي

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