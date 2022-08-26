أذربيجان: 601 إصابة بكورونا في 25 أغسطس

باكو، 26 أغسطس، (اذرتاج)

سجلت إصابة 601 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 535 مصاب من الفيروس خلال 25 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 810 ألف و589 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 797 ألف و167 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و795 مريض منهم ويستمر علاج 3 آلاف و627 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 3 آلاف و614 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و135 ألف و151 فحص طبي.