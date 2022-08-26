رئيس الوزراء يلتقي نظيره القيرغيزي

باكو، 26 أغسطس (أذرتاج)

التقى رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف، الذي يزور قيرغزستان تلبية لدعوة رئيس مجلس الوزراء القيرغيزي، مع نظيره القيرغيزي عاقل بك جعفروف في 25 أغسطس بمدينة شولبون آتا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء ان الطرفين أعربا في اللقاء عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين أذربيجان وقيرغيزستان في مختلف المجالات.

اشير الى الأهمية الخاصة للزيارات المتبادلة بين رئيسي الدولتين والوثائق الموقعة خلالها في النهوض بمستوى العلاقات الثنائية الى مستوى رفيع. وأعرب الطرفان عن يقينهما من ارتقاء العلاقات بين البلدين الى مستوى جديد نوعيا مع توقيع "الاعلان بشأن الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية قيرغزستان" من قبل رئيسي البلدين على هامش زيارة الرئيس القيرغيزي الى أذربيجان في ابريل العام الحالي، والوثائق الاخرى.

كما نوقشت في اللقاء سبل تطوير التعاون بين أذربيجان وقيرغزستان في المجالات السياسية والتجارية الاقتصادية والإنسانية والثقافية والزراعية ومجال النقل والترانزيت وغيرها.