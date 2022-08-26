أذربيجان: تطعيم 1455 جرعة من لقاح كورونا في 25 أغسطس

باكو، 26 أغسطس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1455 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 25 أغسطس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 271 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و224 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 809 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و151 شخص جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و853 ألف و207 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و372 ألف و522 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و861 ألف و904 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و360 ألف و250 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و258 الف و531 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.