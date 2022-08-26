سفير جمهورية اذربيجان يكرم رئيس الاتحادين العربي والكويتي للإعلام الالكتروني

باكو، 26 أغسطس (أذرتاج)

تقديرا لجهوده في دعم الصحفيين وجهوده في تطوير الإعلام الالكتروني اقام سفير جمهورية اذربيجان لدى دولة الكويت إيلخان قهرمان حفل تكريم خاص لرئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي ورئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني فيصل خليفة الصواغ.

وسلم السفير قهرمان للصواغ نيابة عن رئيس الاتحاد العام لدعم الصحفيين في انشطة الشباب ومركزه الإعلامي في اذربيجان فؤاد حسين زاده كتاب شكر ودرعا تذكاريا تقديرا لجهوده في دعم تطوير العلاقات الكويتية والأذربيجانية في مختلف المجالات.

واشاد قهرمان بجهود الصواغ في تنمية العلاقة بين دولة الكويت وجمهورية أذربيجان في مختلف المجالات الإعلامية والثقافية والاجتماعية واصفا الصواغ بانه صديق أذربيجان.

من جهته عبر الصواغ عن خالص تقديره لهذا التكريم مؤكدا المضي قدما في دعم كافة الجهود التي توحد الصف الاسلامي ودعم ورعاية الصحفيين وتسليط الضوء على المخاطر التي تواجههم وتسهيل عملهم متمنيا مزيدا من التقدم للعلاقات بين جمهورية أذربيجان ودولة الكويت.