  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    منظمة التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم مع شعب الروهينغيا في محنته

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٠٦]

    باكو، 26 أغسطس (أذرتاج)

    يصادف اليوم مرور خمس سنوات على بداية التدفق الهائل للاجئين من الروهينغيا والمجتمعات الأخرى من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلاديش.

    ففي 25 أغسطس 2017، بدأ جيش ميانمار تنفيذ عمليات عنيفة ضد سكان الروهينغيا في ولاية راخين الشمالية، مما أدى إلى ارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي وأجبر مئات الآلاف على الفرار.

    وبعد خمس سنوات، لا يزال الروهينغيا في ولاية راخين يفتقرون إلى حرية الحركة وغيرها من الحقوق الأساسية مثل الحصول على الغذاء الكافي والرعاية الصحية والتعليم.

    ونذكر في هذا اليوم بأن الجرائم المرتكبة ضد الروهينغيا تتطلب المساءلة.

    وفي هذا السياق، تعرب منظمة التعاون الإسلامي عن تقديرها لبنغلاديش حكومًة وشعبًا لجهودها الدؤوبة لتوفير الحماية والضيافة والمساعدة اللازمة للاجئين الروهينغيا الذين يعيشون في بنغلاديش على مدى السنوات الخمس الماضية. وتقدر الدعم الدولي، بما فيه ذلك الذي تقدمه الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لقضية هؤلاء اللاجئين.

    وتجدد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعم المنظمة الراسخ لشعب الروهينغيا، وتدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم معه في محنته، ومضاعفة الجهود لحماية حقوقه الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقه في المواطنة الكاملة، وضمان الشروط المواتية لعودة آمنة وطوعية وكريمة ومستدامة لجميع اللاجئين الروهينغيا والنازحين داخليا إلى وطنهم.

    وتعرب الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن أملها في أن يساهم الحكم الأخير لمحكمة العدل الدولية القاضي برفض الاعتراضات الأولية لميانمار، في حشد الزخم اللازم للعمل الدولي الفعال الذي من شأنه أن يوفر المزيد من الدعم لشعب الروهينغيا ويساهم في إيجاد حل نهائي لمحنته المستمرة.

    AZERTAG.AZ :منظمة التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم مع شعب الروهينغيا في محنته
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٥‎]
    أردوغان: ذكرى ملاذكرد ستظل حية في قلوبنا
    كلمة بمناسبة الذكرى 951 لنصر معركة ملاذكرد التي وقعت بين السلاجقة والبيزنطيين
    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٨]
    روسيا تشارك في انشاء سكة الحديد بين رشت واستارا
    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٠٢]
    مسؤول قطري: عوائد المونديال ستصل إلى 6 مليارات دولار
    ٢٥‎.٠٨.٢٠٢٢ [١٠:٤٠]
    ضربة صاروخية توقع قتلى وجرحى في محطة قطار وسط أوكرانيا
    منظمة التعاون الإسلامي تدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم مع شعب الروهينغيا في محنته