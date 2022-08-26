رئيس الوزراء يلتقي رئيس الحكومة الروسية في شولبون آتا

باكو، 26 أغسطس، (اذرتاج)

على هامش زيارة عمل الى قيرغيزستان، التقى رئيس الوزراء الاذربيجاني علي اسدوف مع رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين في 25 أغسطس بمدينة شولبون آتا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مجلس الوزراء ان الطرفين أعربا في اللقاء عن ارتياحهما للتطور الناجح للعلاقات الودية بين أذربيجان وروسيا في مختلف المجالات.

كما ناقشا القضايا الراهنة المدرجة على أجندة العلاقات الثنائية.