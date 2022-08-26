باكو، 26 أغسطس (أذرتاج) كتب رئيس جمهورية أذربيجان القائد العام المظفر إلهام علييف تغريدة في صفحته على تويتر عن العودة الى مدينة لاتشين. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس كتب في التغريدة: " اليوم 26 أغسطس عدنا نحن الاذربيجانيين الى مدينة لاتشين. استقر الجيش الاذربيجاني في مدينة لاتشين وسيطر على قريتي زابوخ وسوس. أهنئ جميع سكان لاتشين والشعب الاذربيجاني بمناسبة هذا اليوم. تحيا لاتشين! تحيا أذربيجان!"

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف: اليوم في 26 أغسطس عدنا نحن الاذربيجانيين الى مدينة لاتشين

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