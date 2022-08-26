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    النائبة الأولى للرئيس تعرب عن سرورها من عودة مدينة لاتشين الى أحضان الوطن

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٢:٤١]

    باكو، 26 أغسطس (أذرتاج)

    أعادت النائبة الأولى لرئيس أذربيجان السيدة مهربان علييفا نشر تغريدة الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في صفحتها الرسمية في انستغرام بمناسبة عودة مدينة لاتشين الى أحضان الوطن معربة عن سرورها بكتابة :"قره باغ هي أذربيجان".

    AZERTAG.AZ :النائبة الأولى للرئيس تعرب عن سرورها من عودة مدينة لاتشين الى أحضان الوطن
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