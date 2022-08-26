باكو، 26 أغسطس (أذرتاج) أعادت النائبة الأولى لرئيس أذربيجان السيدة مهربان علييفا نشر تغريدة الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في صفحتها الرسمية في انستغرام بمناسبة عودة مدينة لاتشين الى أحضان الوطن معربة عن سرورها بكتابة :"قره باغ هي أذربيجان".

AZERTAG.AZ : النائبة الأولى للرئيس تعرب عن سرورها من عودة مدينة لاتشين الى أحضان الوطن

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده