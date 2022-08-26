باكو، 26 أغسطس (أذرتاج) بموجب المرسوم الصادر عن الرئيس إلهام علييف في 25 أغسطس، تم تخصيص 687 ألف مانات الى وكالة انشاء الطرق البرية لاعادة انشاء طريق بري في قرية قاخباش لمحافظة قاخ شمال غربي أذربيجان.

AZERTAG.AZ : تخصيص أموال لاعادة انشاء الطريق في قرية قاخباش في محافظة قاخ

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده