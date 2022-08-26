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    تخصيص أموال لاعادة انشاء الطريق في قرية قاخباش في محافظة قاخ

    ٢٦.٠٨.٢٠٢٢ [١٥‎:٠٠]

    باكو، 26 أغسطس (أذرتاج)

    بموجب المرسوم الصادر عن الرئيس إلهام علييف في 25 أغسطس، تم تخصيص 687 ألف مانات الى وكالة انشاء الطرق البرية لاعادة انشاء طريق بري في قرية قاخباش لمحافظة قاخ شمال غربي أذربيجان.

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